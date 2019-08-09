Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

09.08.2019 21:12

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çiftçi Orhan Özvural (62), ilçeye bağlı Ahmetağa Mahallesi Kır mevkisindeki tarlasında çalışırken, traktörünün hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Özvural'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA