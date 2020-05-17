Devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi MANİSA'nın Kula ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 21 yaşındaki Hakan Uyar yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 21 yaşındaki Hakan Uyar yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kula'nın kırsal Şeremet Mahallesi ile Karakoca Mahallesi arasındaki patika yolda meydana geldi. Şeremet Mahallesi'nden Karakoca Mahallesi'ndeki tarlasına giden 21 yaşındaki Hakan Uyar, patika yolda yokuş inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan traktör, yolun sol tarafındaki bir kayaya çarpıp, çalılıkların üzerine devrildi. Çevredeki köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyar'ın jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile traktörün altından çıkartılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Uyar'ın yakınları ve mahalleli gözyaşlarına boğuldu. Uyar'ın sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri, olay yerinde gereken müdahaleyi yaptı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA