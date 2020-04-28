Devrilen traktörün altında kalan genç 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan genç 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan genç 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti -63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralan genç hastanedeki 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan genç 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
28.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:04

Devrilen traktörün altında kalan genç 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

-63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralan genç hastanedeki 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 27 Şubat Perşembe günü Birecik kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktörde bulunan Mehmet Şirin Yaşlı (18), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Yaşlı'ya ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tedavi sonrası durumu ağır olan genç, Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede 63 gün tedavi altında olan Yaşlı, hayat mücadelesini kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Devrilen traktörün altında kalan genç 63 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İHA

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