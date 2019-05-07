Devrilen Traktörün Altında Kalan Çocuk Öldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Abdulbaki Alkan (14) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Müstecep Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdulbaki Alkan yönetimindeki traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Samsun

Kaynak: DHA