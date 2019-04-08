Devrilen Traktörün Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 16 yaşındaki Enes Deniz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Burhaniye ilçesi kırsal Kırtık Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Deniz'in kullandığı 10 BEB 83 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Enes Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Deniz'in cansız bedeni, incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Balıkesir

Kaynak: DHA