Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlasını ilaçlayan çiftçi, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlasını ilaçlayan çiftçi, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Belenli köyü Tabaklı mezrasında meydana geldi. Ömer Duran (61) yönetimindeki plakasız New Holland markalı traktörü ile kendi tarlasında bulunan fıstık bahçesinde bakım ve ilaçlama çalışması yaptı. Çiftçi Ömer Duran, traktörü ile ilaçlama yaptığı esnada tarladaki rampada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ömer Duran'ın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ömer Duran'ın cansız bedeninin otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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