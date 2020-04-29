Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çiftçi Faik Eren (64), hayatını kaybetti.
29.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:20
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çiftçi Faik Eren (64), hayatını kaybetti.
- Savaştepebalıkesir
Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Çaltılı Mahallesi'nde öğle saatlerinde 10 L 2952 plakalı traktörle tarlasına giden Faik Eren, arazi yolunda traktörün kontrolünü kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Faik Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.Eren'in cansız bedeni, Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından, Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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- Savaştepebalıkesir
Kaynak: DHA