Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Safalı Mahallesi'nde Fethi Tekyıldız'dan (62) bir süre haber alamayan komşuları, Fındıcak mevkisindeki tarlasına gitti.
Mahalleliler, Tekyıldız'ın kendisine ait meyilli arazisinde devrilen traktörün altında cansız bedenini buldu.
Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tekyıldız'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.