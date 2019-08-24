Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan bir çiftçi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan bir çiftçi yaşamını yitirdi.
Bahçesinden evine dönen Cemal Aydın yönetimindeki 16 H 2714 plakalı traktör Hacıosman Mahallesi Kırkharman mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Aydın, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydın'ın cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.