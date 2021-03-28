Devrilen traktörün altında kalan çiftçi can verdi
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı traktörün hakimiyetini kaybedip uçuruma yuvarlanarak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı traktörün hakimiyetini kaybedip uçuruma yuvarlanarak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam 17.30 sıralarında dağlık Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Göktaş 10 EL 724 plakalı traktörüyle sabah saatlerinde tarlasına çalışmaya gitti. Göktaş, akşam eve dönmeyince, oğlu Sezai Göktaş (44) ve ailesi saat 20.30 sıralarında Yayla mevkiinde bulunan tarlalarına aramaya gitti. Tarlaya yakın derede traktörün yuvarlandığını gören Göktaş'ın yakınları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler traktörün altında kalan Kazım Göktaş'ın cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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