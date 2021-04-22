Devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Karapınar mahallesinde meydana gelen kazada 62 yaşındaki İbrahim K.'nın kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada İbrahim K. hayatını kaybetti.

Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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