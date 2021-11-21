DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN BABA-OĞUL VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Ödün (55) ve oğlu Erdem Ödün (28) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Seydikemer'in Dereköy Mahallesi'nin Kuz mevkiinde meydana geldi. Yusuf Ödün'ün kullandığı 07 RC 036 plakalı traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlerken devrildi. Yusuf Ödün ve oğlu Erdem Ödün traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba-oğlun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf Ödün ile Erdem Ödün'ün cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.