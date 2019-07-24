Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarladan eve dönerken devrilen traktörünün altında kalan 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Ramazan Karaduman, çalışmak için gittiği tarlasından eve dönmek istedi. 41 HN 031 plakalı traktörü ile seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüzce ilerleyen traktör, yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi. Traktörün altında kalan Karaduman hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince Karaduman'ın cenazesi traktörün altından çıkartıldı. Karaduman, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında Karaduman'ın cenazesi morga kaldırıldı. Devrilen traktör iş makinesi yardımıyla kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA