Devrilen traktörün altında can verdi
Haberler » 3. Sayfa » Devrilen traktörün altında can verdi - Haberler

Devrilen traktörün altında can verdi

Bartın'ın Abdipaşa beldesine bağlı İnçecam köyünde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

07.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:47
Devrilen traktörün altında can verdi

'ın beldesine bağlı İnçecam köyünde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgilere göre Hayri Çelik'in (25) kullandığı traktör Seferler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BARTIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler