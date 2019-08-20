Devrilen traktörden yara almadan çıktı

Devrilen traktörden yara almadan çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sulama yaptığı sırada traktörü deviren Hasköylü çiftçi Kemal Ersan, kazayı yara almadan atlattı.

20.08.2019 13:27
Devrilen traktörden yara almadan çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sulama yaptığı sırada traktörü deviren Hasköylü çiftçi Kemal Ersan, kazayı yara almadan atlattı.

Malkara'nın Hasköy Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan çiftçi Kemal Ersan'ın, arazinin çamurlu ve yokuş olması nedeniyle arkasında su pompası takılı traktörü dere kenarına devrildi. Şans eseri kazayı ucuz atlatan çiftçi Ersan, çağırdığı kepçe yardımıyla traktörünü kurtardı. Küçük çaplı hasarın meydana geldiği traktör, sanayide tamir edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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