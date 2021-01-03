Devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
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Devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

03.01.2021 01:02 | Son Güncelleme: 03.01.2021 01:06
Devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü İlyas Karaçay (58) yaralandı, eşi Sevim Karaçay (57) yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü İlyas Karaçay (58) yaralandı, eşi Sevim Karaçay (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Acıarmut Mevkisinde meydana geldi. İlyas Karaçay yönetimdeki 20 GM 749 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İlyas ile yanındaki eşi Sevim Karaçay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Honaz devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Karaçay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlyas Karaçay'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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