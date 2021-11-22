DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ÇİFT ÖLDÜ

BOLU'da, devrilen traktördeki İdris Arat (77) ve eşi Nazile Arat (75) hayatını kaybetti. Arat çiftinin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kındıra köyünde meydana geldi. İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İdris ve eşi Nazile Arat'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini duyup, olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Çiftin cansız bedenleri aracın altından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.