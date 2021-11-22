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Devrilen traktördeki çift öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Devrilen traktördeki çift öldü

BOLU'da devrilen traktörün altında kalan sürücü İdris Arat (77) ile eşi Nazile Arat (75) hayatını kaybetti.

BOLU'da devrilen traktörün altında kalan sürücü İdris Arat (77) ile eşi Nazile Arat (75) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kındıra köyünde meydana geldi. İdris Arat idaresindeki 14 DV 622 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde İdris ve yanındaki eşi Nazile Arat'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.Aracın atından çıkarılan Arat çiftinin cansız bedenleri, morga kaldırıldı.


Devrilen traktördeki çift öldü

Devrilen traktördeki çift öldü

Devrilen traktördeki çift öldü

Devrilen traktördeki çift öldü

Devrilen traktördeki çift öldü

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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