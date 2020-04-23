Devrilen traktör baba kızın sonu oldu
Malatya'nın Darende İlçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.
23.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:27
Malatya'nın Darende İlçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenipınar Mahallesinde Ali Koç'un kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Ali Koç (42) ve kızı Gamze Koç (19) hayatını kaybetti.
Yaralanan Kübra Nur Koç (21) ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA
Kaynak: İHA