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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik-İstanbul yolu Gülümbe Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Osman Y. (61) yönetimindeki 34 BKA 43 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi devrildi. Kazada yaralanan sürücü Osman Y., yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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