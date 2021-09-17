Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim K., idaresindeki 07 ASP 981 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA