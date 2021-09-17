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Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim K., idaresindeki 07 ASP 981 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Haber: Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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