Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesinde Cafer Kırıcı idaresindeki 42 GA 165 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Buğra Kavuncu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 18:39:14. #1.15#

title