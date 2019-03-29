Devrilen Tırın Sürücüsü Kazayı Yara Almadan Atlattı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Kadir Ersan idaresindeki 34 TA 9863 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde içinde öğrencilerin bulunduğu otomobile çarpmamak için sürücü manevra yapınca devrildi.
Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün kazayı yara almadan atlattığını belirledi.
Kaynak: AA