Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu
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Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu

Kahramanmaraş'ta devrilerek yan yatan tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı.

06.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:07
Devrilen tırın şoförü yara almadan kurtuldu

'ta devrilerek yan yatan tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Kürtül mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 EM 704 plakalı tır, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilip yan yattı. Kazada, şoförün burnu bile kanamazken, tır bir süre sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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