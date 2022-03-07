ANTALYA (İHA) - Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da domates yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, yola savrulan tonlarca domates ise ziyan oldu.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi Dampet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan aldığı domatesi Konya'ya doğru götüren Durmuş K., idaresindeki 33 AYD 14 idaresindeki tır sürücüsünün kavşakta henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki rafüje devrildi. Kazada tırın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Durmuş K., sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Tır ve yola savrulan tonlarca domatesin temizlenmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.