Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı
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Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı

Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu saman balyaları etrafa saçıldı.

Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu saman balyaları etrafa saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 TK 527 plakalı Mercedes marka tır, seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü yara almazken tırdaki saman balyaları ise etrafa saçıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak başka bir kazanın yaşanmasına engel olmaya çalıştı. Tır düzeltilip saman balyaları kaldırıldıktan sonra kısmen kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı
Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı
Devrilen tırdaki saman balyaları etrafa saçıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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