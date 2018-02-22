Devrilen Tırdaki 33 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 33 hayvan telef oldu.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 33 hayvan telef oldu.
Ukrayna uyruklu Eduort Skrypnyk (53) yönetimindeki BH6585 EP plakalı tır, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Tırın kasasında bulunan 320 küçükbaş hayvandan 21 koyun ve 12 kuzu telef oldu.
Ukrayna'dan getirilen koyunların Erzurum'a götürüldüğü, kazadan sağ kurtulan hayvanların ise Beydeğirmeni köyünde bir ahıra konulduğu öğrenildi.