Devrilen tırda yüklü 8 yeni araçta hasar oluştu
Balıkesir'de yeni otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu 8 araçta hasar meydana geldi.
28.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:04
Balıkesir'de yeni otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu 8 araçta hasar meydana geldi.
Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı tır, Demirkapı mevkisinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, tırın dorsesinde yüklü otomobillerden bazıları yola savruldu.
Hasar oluşan 8 yeni araç ile tır, kaza yerinden ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.
Güzergahta bir süre trafik akışı aksadı.
Kaynak: AA