Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı - Haberler
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Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı Erzincan'da saman yüklü tır devrildi.

ERZİNCAN (İHA) - Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da saman yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Ergan Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Akalın idaresindeki 63 EM 621 plakalı saman yüklü tır, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü İsmet Akalın'ın kurtarılması için vatandaşlar jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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