Devrilen Tırda 33 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen tırın kasasında bulunan 320 küçükbaş hayvandan 33'ü telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Eduort Skrypnyk (53) yönetimindeki BH6585 EP plakalı tır, D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırın kasasında bulunan 320 koyunda 21'i koyun, 12'si kuzu olmak üzere toplamda 33 koyun telef oldu. Ukrayna'dan getirilen koyunların Erzurum'a götürüldüğünü belirten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri de olay yerine giderek telef olan hayvanlarla ilgili tutanak tuttu. Telef olmayan diğer koyunların ise, Beydeğirmeni köyünde bir şahsın ahırına konulduğu belirtildi. - SİVAS