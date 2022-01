Devrilen TIR yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu

YALOVA (DHA) - BURSA- Yalova kara yolu, kar nedeniyle kayan TIR'ın yan yatması sonucu yaklaşık 1 saatliğine ulaşıma kapandı. Yolun İstanbul Bursa istikameti ise buzlanma nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapalı kaldı.

Bursa'yı İstanbul'a bağlayan Bursa-Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkisinde bugün saat 12.00 sıralarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yan yattı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol, 1 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürerken, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, bölgede incelemelerde bulundu. Özçakıcı, "Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, ilimizde ve ilçemizde de etkili oldu. Son yılların belki de en ağır kışını yaşıyoruz. Yollarda olan, seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın zor duruma düşmemesi için, emniyet, jandarma, karayolları, belediye, sağlık ve tarım ekiplerinin tamamı şu anda adeta teyakkuza geçmiş durumda. Kısa süreli Yalova'da kesinti oldu. Trafiği kapatmıştık. Ama şu an bekleyen bir araç yok. Şu an tekrar açıldı, normale döndü. Birkaç gün daha hava şartları ağır seyredecek. O yüzden herkesin tedbirli olmasını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. An itibarıyla yol açıldı. Orhangazi istikametinden Yalova-İstanbul yolunu açtık" dedi.