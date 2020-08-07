Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteyner yüklü tır, bariyerleri parçaladığı TEM Otoyolu üzerindeki köprüde yan yatarak asılı kaldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteyner yüklü tır, bariyerleri parçaladığı TEM Otoyolu üzerindeki köprüde yan yatarak asılı kaldı. Sürücünün yara almadığı kazada tedbir amacıyla trafik akışının durdurulması, otoyolda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ni birbirine bağlayan TEM Otoyolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. idaresindeki 22 FM 755 plakalı konteyner yüklü tır, köprü üzerinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır bariyerleri parçalayarak köprü üzerinde asılı kaldı. Trafiğin hızla aktığı TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köprüde asılı kalan tırın devrilme tehlikesi nedeniyle TEM Otoyolu'nu iki yönlü trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D-100 karayoluna yönlendiriliyor. Devrilen tırı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA