Devrilen tır, TEM Otoyolu trafiğini durdurdu
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır, trafikte aksamaya neden oldu.
04.07.2020 06:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 06:56
TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde devrilen toprak yüklü tır, trafikte aksamaya neden oldu.
İstanbul istikametinde çicek toprağı yüklü 39 EE 835 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, önce bariyerlere çarptı sonra devrilerek yola savruldu.
Kaza nedeniyle Tem Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA