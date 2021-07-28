Devrilen TIR, TEM'in İstanbul istikametini ulaşıma kapattı (2)
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Devrilen TIR, TEM'in İstanbul istikametini ulaşıma kapattı (2)

Devrilen TIR, TEM'in İstanbul istikametini ulaşıma kapattı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

YOL AÇILDIBolu Dağı'nda TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yol, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

YOL AÇILDI

Bolu Dağı'nda TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yol, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca kapalı olan yol nedeniyle D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, yeniden TEM yoluna yönlendirildi. Yolda ulaşım yeniden normale döndü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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