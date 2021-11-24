TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı

Kaza, sabah saatlerinde Ağrı Hayvan Borsası yakınlarında meydana geldi. Tuncay Başkurt, aniden yola çıkan iş makinesine çarpmamak için yönetimindeki 34 DNP 321 plakalı saman yüklü TIR ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan TIR, devrilip metrelerce sürüklendikten sonra refüje çıktı. Başkurt, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Yan yatan TIR nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.Ağrı Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin çalışmasıyla araç kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.