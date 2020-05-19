Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı ADANA'da kontolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

ADANA'da kontolden çıkıp, bariyere çarptıktan sonra devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sebze yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjdeki beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. TIR'ın kupa kısmında sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkartıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, TIR'ın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA