Devrilen Tır'ın Şoförü, Öldü
KAYSERİ'de kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü Mehmet D., olay yerinde yaşımını yitirdi.
KAYSERİ'de kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü Mehmet D., olay yerinde yaşımını yitirdi.
Kaza, Yahyalı ilçesi Yerköy Değirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Develi'den aldığı yükü Mersin limanına götüren Mehmet D. yönetimindeki 33 BEH 86 plakalı TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, TIR'ın şoförü Mehmet D., olay yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Mehmet D.'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.