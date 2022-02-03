DEVRİLEN TIR'IN ÖNÜNDE SELFİE YAPTI

KARATAŞ, ADANA (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, konteyner yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Bir vatandaş devrilen TIR'ın önünde selfie yaptı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 yolu Dilovası OSB mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, önünde ilerleyen araca çarpmamak için ani fren yapan Zeki Karataş idaresindeki 41 UE 318 plakalı TIR orta refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi yaralanan Karataş'ı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen TIR ve dorsesinden yola düşen konteyner nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada olay yerine gelen bir vatandaş, devrilen TIR'ı arka plana alarak selfie yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.