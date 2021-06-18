Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde devrilen kurbanlık hayvan yüklü TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Şal (36) öldü, eşi ve 1 yaşında kızı ağır yaralandı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde devrilen kurbanlık hayvan yüklü TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Şal (36) öldü, eşi ve 1 yaşında kızı ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Kestel ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık hayvan götüren Hakan Gönül (40) yönetimindeki 03 RF 338 plakalı TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkarak devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal (36) yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal yaşamını yitirirken, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve kızı ile Tır şoförü, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, TIR'ın kasasında bulunan 100 büyükbaş hayvandan 1'i telef oldu.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekicilerle kaldırılıp, kurbanlık hayvanların başka TIR'a yüklenerek Bursa'ya gönderilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz