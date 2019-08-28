Devrilen teknedeki 1 kişi boğuldu

Devrilen teknedeki 1 kişi boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskeleye bağlı teknenin ters dönmesi sonucu, denize düşen 4 kişiden kayıp yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

28.08.2019 23:42
Devrilen teknedeki 1 kişi boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskeleye bağlı teknenin ters dönmesi sonucu, denize düşen 4 kişiden kayıp yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

İlçenin Güzelyalı mahallesinde, 4 arkadaş iskeleye bağlı 7 metrelik teknede eğlenmek istedi. Bu sırada tekne sallanarak ters döndü.

Denize düşen 4 kişiden 3'ü hemen kıyıya çıktı. Suda kaybolan İzzet Kaya (70) bulunamayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA
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