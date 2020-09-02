Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
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Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı.

Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
02.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:33


Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kızılcapınar köyünde meydana geldi. Bayram Ayhan (41) yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tarım aracında bulunan sürücü Bayram Ayhan ile Ayşegül Ayhan (50), Güler Yılmaz (48), Nail Yılmaz (53) ve Şerife Ayhan (36) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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