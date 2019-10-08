Devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı

08.10.2019 16:23

BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pet şişe su yüklü TIR devrildi. Ulaşım, devrilen TIR ve yola saçılan su şişeleri nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Kaza, öğlen saatlerinde TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Muharrem Ateş yönetimindeki 54 KS 982 plakalı pet şişe su yüklü TIR, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, diğer sürücülerin yardımıyla devrilen TIR'dan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Yan yatan TIR ve yola saçılan su şişelerinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA