Devrilen Su Kızağından Düşen 2 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışına geçmeye çalıştıkları su kızağından düşerek boğulma tehlikesi geçiren Filistinli iki düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçmeler açıklarında iki kişinin su kızağından düştüğü ve yardım beklediği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, su kızağı ile yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen Filistinli iki düzensiz göçmeni denizden kurtardı.

Botla karada hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ambulansına getirilen düzensiz göçmenler, ayaktaki tedavilerinin ardından, ifadeleri alınmak üzere Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Denizdeki su kızağı Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çekildi.