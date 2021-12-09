Devrilen soba odayı yaktı, bekçiler su kovalarıyla söndürdü

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de sokakta devriye gezen bekçiler, sobanın devrilmesi sonucu evde çıkan yangına su kovalarıyla müdahale ederek, çıkabilecek bir facianın önüne geçti.

Olay, Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi'ndeki 426. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evin oturma odasında bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. O sırada sokakta devriye gezen bekçiler, vatandaşın yardım çağrısı üzerine eve girerek, odada çıkan alevlere su kovalarıyla müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı dışarı çıkartarak evde soğutma işlemi yaptı. Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bekledi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(Hasan Ay-İHA)