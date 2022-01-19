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Devrilen soba boruları paniğe neden oldu

Devrilen soba boruları paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir ikamette bulunan kömür sobası borularının devrilmesi korku ve paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, bir ikamette bulunan kömür sobası borularının devrilmesi korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi 1432 Sokak içerisinde ikamet eden Adnan Ata, sabah saatlerinde kömür sobasını yakmak istediği esnada sobaya bağlı borular devrildi. Büyük bir paniğin yaşanması üzerine evde bulunan 6 kişi hızlı bir şekilde kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri incelemelerde bulunarak olay yerinden ayrıldı. Olayda ölen yada yaralanın olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. - ADIYAMAN

Devrilen soba boruları paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Kömür, 3. Sayfa, Haber

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