Devrilen soba az daha evi kül ediyordu
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Devrilen soba az daha evi kül ediyordu

11.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:30

Beyoğlu'nda bir apartmanda soba devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangın, büyümeden ev sahibi tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda bir apartmanda soba devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangın, büyümeden ev sahibi tarafından söndürüldü.

Olay, Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Namazgah Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde soba devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında odada bulunan eşyaların yandığı öğrenildi. Yangını anında fark eden ev sahibi Cemile Çetinkaya kendi imkanları ile yangını söndürdü. Komşuları ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Yangın nedeniyle zaman zaman Cemile Çetinkaya'nın fenalaştığı görüldü. Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan 112 ekipleri yaptı.

Diğer taraftan, yangında dumandan etkilenen Ali Çetinkaya ise sağlık ekipleri tarafından evden çıkarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Murat Horoz/İHA)

Devrilen soba az daha evi kül ediyordu
Devrilen soba az daha evi kül ediyordu
Devrilen soba az daha evi kül ediyordu
Devrilen soba az daha evi kül ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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