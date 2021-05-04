DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE ÖLEN KADININ EŞİ; HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM
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DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE ÖLEN KADININ EŞİ; HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk annesi fabrika işçisi İlknur Pepeç Kaya (25) hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk annesi fabrika işçisi İlknur Pepeç Kaya (25) hayatını kaybetti. Cenaze işlemlerinin yapıldığı Bursa Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yapan ölen kadının eşi Furkan Pepeç, eşiyle aynı fabrikada çalıştığını kaydetti.

Furkan Pepeç, "Rahmetli eşimle aynı fabrikada çalışıyoruz, o 2 aylık hamile olduğu için gündüz çalışıyor, ben de vardiyalı çalışıyorum. O şoföre 2 gün önce klimaların çalışmadığını söyledim o da bana aracın bakım zamanının geldiğini ancak araç sahibinin bakım masrafı yüksek olduğu için bakım yaptırmadığını söyledi. Bir gece önce de Dürdane rampasinda TIR'a çarpmadan son anda kurtulmuş, arkadaşlarım anlattı. Sabah fabrikadaydım, bizim fabrikanın servislerinden birinin kaza yaptığını söylediler korktum, İlknur'u aradım açmadı, defalarca aradım. Yine açmayınca servisteki başka bir arkadaşı aradım o da açmayınca eşimin bulunduğu servisin kaza yaptığını anladım. Hemen olay yerine gittim. Hukuk mücadelesi başlatacağım." dedi.

SERVİSİN ŞOFÖRÜ: YAĞIŞTAN KONTROLÜMÜ KAYBETTİM ORTA REFÜJE VURDUM

Gemlik Serbest Bölgede meydana gelen, bir kişinin ölümü, 19 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazada 16 S 2837 plakalı servisin şoförü İbrahim S. ise, hastanedeki tedavisinin ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İlk ifadesinde olayın bir anda geliştiğini, servis midibüsünün kayması sonrasında kontrolünü kaybettiğini, orta refüje vurduktan sonra da aracı toparlayamadığını ve midübüsün yan yattığını ifade eden şoför İbrahim S., hızını fark edemediğini de dile getirdi.

Şoför ve görgü tanıklarının sorguları devam ediyor.

DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE ÖLEN KADININ EŞİ; HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM
DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE ÖLEN KADININ EŞİ; HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM
DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE ÖLEN KADININ EŞİ; HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM
DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE ÖLEN KADININ EŞİ; HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATACAĞIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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