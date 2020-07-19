Devrilen pres makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı Isparta'da taşıdıkları pres makinesi üzerlerine devrilen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Isparta'da taşıdıkları pres makinesi üzerlerine devrilen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde, taşıdıkları pres makinesi Ömer Yazıcı (50) ve İ.Ö'ün üzerine devrildi.

Yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yazıcı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA