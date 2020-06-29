Devrilen piknik masasının altında kalan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı
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Devrilen piknik masasının altında kalan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde devrilen piknik masasının altında kalan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı.

29.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:48

Artvin'in Şavşat ilçesinde devrilen piknik masasının altında kalan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı.

İlçedeki Efkar Tepesi mevkisinde yol kenarında bulunan piknik masasında oturun iki vatandaş, karşılarında oturan iki kişinin kalkması sonucu, masanın devrilmesi sonrası geriye doğru düşerek masanın altında kaldı.

İsimleri belirlenemeyen vatandaşlar çevredeki diğer vatandaşların ve polislerin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Vatandaşlar kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bölgedeki bir işletmenin kamerasına yansıdı.

doğru düşerek masanın altında kaldı.

İsimleri belirlenemeyen vatandaşlar çevredeki diğer vatandaşların ve polislerin yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Vatandaşlar kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı bölgedeki bir işletmenin kamerasına yansıdı.

Devrilen piknik masasının altında kalan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı

Kaynak: AA

Manşet

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