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Devrilen patpatta iki kişi yaralandı

Devrilen patpatta iki kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli'de seyir halindeki patpatın devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli'de seyir halindeki patpatın devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza öğe saatlerinde ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. İddiaya göre halk arasında "patpat" diye tabir edilen motorlu tarım aracı köy içinde seyir halindeyken, sürücü Hüseyin K.'nın kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Hüseyin K.'nın eşi Asiye K. yaralanırken olayı gören çevredeki vatandaşlar kaza yerine koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü ile Asiye K.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Devrilen patpatta iki kişi yaralandı

Devrilen patpatta iki kişi yaralandı

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